В Ревде введён в эксплуатацию новый водовод

В рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и губернаторского плана «На Севере — Жить!» завершён капитальный ремонт водовода в Ревде.

От насосной станции оз. Сычуль до распределительной сети проложено две нитки магистрального трубопровода, каждая длиной около 5 км. Старый водовод был изношен и требовал замены. Из‑за аварий в конце 2024 года в посёлке несколько раз фиксировали перебои в подаче воды.

Подводя итоги реализации проекта, министр энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа акцентировала внимание на стратегической важности проводимых работ.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры региона — в числе приоритетных задач, находящихся на личном контроле губернатора Андрея Чибиса. В частности, сейчас нам удалось провести необходимые работы в Ревде, где проблемы с водоснабжением неоднократно вызывали обращения жителей. Благодаря поступательной работе, в том числе с привлечением федеральных средств, есть возможность не просто «латать дыры», а создавать современную, устойчивую инфраструктуру», — подчеркнула Зинаида Середа.

Как отметили в «Мурманскводоканале», в рамках реализации проекта были проведены все необходимые мероприятия для повышения надёжности и эффективности водоснабжения.

«Мы использовали трубы из полиэтилена низкого давления. Материал долговечный и устойчив к коррозии. После промывки системы, убедившись в том, что вода идёт надлежащего качества, подключили к новому водоводу жилые дома и социальные объекты», — пояснил генеральный директор «Мурманскводоканала» Андраник Мусатян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558128/#&gid=1&pid=1