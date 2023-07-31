В Ревде выдадут ключи от первой квартиры, отремонтированной для медработников

В Ревде продолжается ремонт в квартирах для медработников, первые ключи в ближайшие дни передадут одному из врачей.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса в 2023 году была выделена субсидия в размере 10,6 млн рублей из резервного фонда Мурманской области на ремонт 10 квартир.

Жильё будет предоставлено медицинским работникам, прибывающим из иных регионов.

В четырёх квартирах уже завершены работы, в одну из них готовятся переселить терапевта, который сейчас проживает в маневренном фонде.

Во всех квартирах проводится комплексный ремонт, который включает в себя замену обоев, дверей, труб, сантехники и плитки в санузлах.

До конца 2023 года за счёт средств экономии будут отремонтированы дополнительно две квартиры для медицинских специалистов, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru