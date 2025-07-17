В рейде по проверке пожароопасных участков использовали квадрокоптер

В лесополосе Апатитов, в районе лыжных трасс спорткомплекса «Атлет» (вдоль дороги к дому №60 по улице Ленина и в границах «Любкиного болота»), состоялся совместный рейд профессиональной аварийно-спасательной службы города, контрольного управления и управления коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, в период действия особого противопожарного режима специалисты регулярно осматривают территории на предмет наличия пожароопасных участков, нагромождений мусора и сухого валежника, а также брошенных или тлеющих кострищ.

Осмотр проводится силами личного состава с использованием квадрокоптера. Специалисты оценивали состояние наиболее посещаемых мест, а техника фиксировала сигналы в случае возгораний на отдалённых участках.

Во время рейда были найдены и закрыты два кострища, расчищены от мусора две лесные поляны. Обнаружено ненадлежащее состояние одной из двух бочек с водой – они специально установлены на указанных территориях, чтобы в случае возгорания люди могли затушить возгорание в лесу.

Проверяющие обращаются к жителям муниципалитета и гостям с просьбой не использовать ёмкости с надписью «Вода» под мусор. В критической ситуации в лесу это может затруднить процесс тушения.

Напомним, противопожарный режим действует в Апатитах до 18 июля, с учётом прогноза погоды возможно его продление. Разжигать костры в лесу и пригороде сейчас запрещено!

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/528755/#&gid=1&pid=3