В рейтинге городов России по уровню развития государственно-частного партнёрства Мурманск занял 25 место

Мурманск вошел в 100 крупнейших городов России по уровню развития государственно-частного партнёрства – соответствующий рейтинг сформировал Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Столица Кольского Заполярья на 25 месте.

В ходе подготовки рейтинга эксперты Национального центра ГЧП оценили наличие у управленческих команд городов специальных компетенций в сфере ГЧП, опыт реализации проектов, состояние нормативно-правовой базы и институциональные условия, созданные для привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру.

Для Мурманска ключевой отраслью ГЧП определена физическая культура и спорт, это связано с реализацией концессионного соглашения «Создание и эксплуатация объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард». Проект выполнен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области на 2016-2020 годы», а также с участием средств инвестора.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в феврале 2021 состоялась торжественная церемония открытия крытого катка с искусственным льдом, который получил название «Метеор». В здании объекта находятся ледовое поле, тренажёрный зал, массажный кабинет и кабинет врача, стоянка ледозаливочной техники и другие административные помещения. Ледовая арена построена с доступом для маломобильных групп населения.