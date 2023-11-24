В рейтинге крупнейших российских компаний-инвесторов от «Forbes» «ФосАгро» вошла в топ-20

В компании это достижение назвали результатом её приверженности реализации долгосрочной стратегии развития, ориентированной на постоянную модернизацию, внедрение самых современных технологий и увеличение производственных показателей.

Компания «ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, вошла в двадцатку крупнейших российских компаний-инвесторов по версии «Forbes».

Составители рейтинга ранжировали представителей нефтегазовой, металлургической, атомной, химической и других отраслей по объёму инвестиций за 2022 год. В качестве источника данных издание рассматривало опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчётность, а также данные ФНС России и Росстата.

- Включение «ФосАгро» в двадцатку наиболее инвестиционно активных компаний России – наглядный результат нашей приверженности реализации долгосрочной стратегии развития, ориентированной на постоянную модернизацию, внедрение самых современных технологий и увеличение производственных показателей, - подчеркнул генеральный директор компании Михаил Рыбников.

Как сообщили в пресс-службе «ФосАгро», в прошлом году инвестиции компании в строительство новых и развитие действующих мощностей превысили 63 млрд рублей. На всех производствах Группы продолжается планомерная работа в рамках инвестиционных проектов развития. Запускаются новые производства в горнодобывающем, горнообогатительном и перерабатывающем комплексах, развивается сеть дистрибуции на внутреннем рынке. В частности, на проектную мощность выходит Волховский химический комплекс «ФосАгро», на котором благодаря проведённой на предприятии коренной модернизации и новому строительству, ежегодный объём производства минеральных удобрений и другой продукции превысит 1 млн тонн. Помимо этого, в Кировском филиале АО «Апатит» приступили к опытно-промышленным испытаниям на втором пусковом комплексе нового горизонта +10 метров Кировского рудника. Он будет способен вывести производительность рудника на уровень 25 млн тонн руды в год.

- Компания будет и далее следовать избранным приоритетам: в ближайшие 5 лет ФосАгро намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей. Это позволит продолжать ставить новые производственные рекорды, следуя принципам социальной ответственности, вкладывая значительные средства в социальную сферу регионов присутствия, обеспечивая достойные условия труда для работников предприятий, отметил Михаил Рыбников, комментируя публикацию рейтинга.

В каждом из регионов присутствия «ФосАгро» входит в число системообразующих налогоплательщиков, перечислив только в прошлом году более 59 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Компания реализует проекты в области здравоохранения, культуры, спорта, патриотического воспитания, городского благоустройства. В прошлом году 12,9 млрд рублей направлено на финансирование социальных и благотворительных проектов – в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Фото предоставлено пресс-службой «ФосАгро»