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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 10:15

В рейтинге регионов России по долям расходов жителей на ЖКХ за 2022 год Мурманская область оказалась на 53 строчке

Согласно исследованию, по итогам 2022 года потребительские расходы российских семей выросли на 12,5%. Одной из наиболее значимых статей бюджета граждан России является оплата услуг ЖКХ.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА «Новости» рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. Расходы на ЖКХ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКХ.

Результаты исследования свидетельствуют о неравномерности доли затрат на ЖКХ в региональном разрезе. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 6,2% до 13,7%. По мнению экспертов РИА «Новости», эти различия обусловлены в основном влиянием следующих факторов: уровень совокупных потребительских расходов семей, объём потребления услуг ЖКХ, величина тарифов на эти услуги.

По данным этого рейтинга РИА «Новости» Мурманская область находится на 53 строчке, рядом с нами Владимирская область (52) и Ивановская (54).

В Мурманской области доля потребительских расходов среднестатической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 году составила 10,5% (по России 10,0%), изменение за год минус 0,4 п.п. (по России -0,4 п.п.), расходы среднестатической семьи нашего региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в месяц в 2022 году составляли 7755 рублей (по России 5071 рубль).

 

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