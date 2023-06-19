В Рейтинге российских регионов по доходам населения по итогам 2022 года Мурманская область вошла в первую десятку!

По итогам исследования РИА «Новости», самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва.

Мурманская область замкнула первую десятку лидеров. В нашем регионе, по данным «РИАН, доля населения за чертой бедности в 2022 году составила 8% (изменение доли -1,3 п.п.). Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг по нашему региону в 2022 году составило 2,12.

Надо отметить, что выше нас Московская область (9-е место), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (8-е место) и Сахалинская область (7-е место).

Как пишет ria.ru, экономические условия в России в пошлом году оказались непростыми, однако для рынка труда 2022-й стал не самым плохим, отмечают эксперты. Так, обновились исторические минимумы по безработице, оказалась минимально низкой и доля живущих за чертой бедности, хотя реально располагаемые денежные доходы немного снизились.

В реальном выражении располагаемые денежные доходы россиян в прошлом году снизились на один процент, что намного меньше, чем в 2020-м, когда разразилась пандемия коронавируса и падение составило 3,5 процента. Как отмечается в исследовании, за счёт мер соцподдержки наиболее уязвимых слоёв население негативный эффект от снижения доходов во многом смогли нивелировать, в результате чего доля живущих за чертой бедности уменьшилась.