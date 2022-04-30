В рейтинге самых опасных профессий военнослужащие потеснили врачей

В топ-3 самых опасных профессий настоящего времени на первом месте — военнослужащие, на втором — шахтёры, а третье поделили врачи и пожарные. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого они узнали, какие профессии экономически активные россияне из всех округов страны считают самыми опасными. В открытом опросе приняли участие 1600 респондентов.

43% россиян считают профессию военнослужащего самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (6% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%). По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас, 4% в 2010 году, 6% в 2020-м. В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий.