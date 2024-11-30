Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю противник потерял более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 29 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 23 по 29 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов достигнуты.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда пограничной службы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2420 военнослужащих, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, две бронемашины «Marder» и бронетранспортер «Fuchs» производства ФРГ, 105 автомобилей, три пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» и две «MLRS» производства США, а также 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили восемь контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённые пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 53 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Раздольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США.

В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.

Средствами противовоздушной обороны сбито управляемая ракета большой дальности «Нептун», десять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 15 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и «JDAM» американского производства, два реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 649 самолётов, 283 вертолёта, 36913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18708 орудий полевой артиллерии и миномётов, 28868 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil