Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203 мм самоходную пушку «Пион», две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 7 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское ЛНР, Торское ДНР и Серебрянского лесничества. Отразили восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Квертус» и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям «Иностранного легиона», 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка ДНР. ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203 мм самоходную пушку «Пион», две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка ДНР. Отражено семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США и «Казак», четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубица «Caesar» производства Франции, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Пречистовка, Ровнополь ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Противник потерял до 110 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов».

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