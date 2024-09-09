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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.24 09:00

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» России освобождён населённый пункт Новогродовка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 625 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две 155 мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населённых пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две 155 мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США и две «Козак», два автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу «FH-70» производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 23 беспилотных летательных аппарата».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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