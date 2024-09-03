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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 09:00

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» России освобождён населённый пункт Скучное ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение ВСУ. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Министерство обороны Российской Федерации 2 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 2 сентября ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады «Азов» в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании. За сутки уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 26 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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