Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 09:00

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок

На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 19 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наёмников, в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской народной республики. Российскими войсками уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено семь пунктов управления в районах населённых пунктов Металловка, Двуречная Харьковской области, Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области.

В районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожено две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населённого пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населённых пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населённого пункта Каховка Херсонской области.

***

Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.

Для десанта были задействовано 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнём были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 53 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены продолжают расти, доллар США незначительно рос в самом начале торгов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика