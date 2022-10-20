В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок

На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 19 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наёмников, в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской народной республики. Российскими войсками уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожены более 120-ти украинских военнослужащих и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено семь пунктов управления в районах населённых пунктов Металловка, Двуречная Харьковской области, Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области.

В районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожено две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населённого пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населённых пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населённого пункта Каховка Херсонской области.

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Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.

Для десанта были задействовано 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнём были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil