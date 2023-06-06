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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 09:15

В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток» наступление подразделений ВСУ было сорвано

Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

Министерство обороны Российской Федерации сегодня опубликовало заявление, котором официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает, что «в течение 5 июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления.

Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населённых пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада.

Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжёлыми огнеметными системами.

В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.

Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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