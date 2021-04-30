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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 09:40

В результате ЧП на ГОКе «Олений ручей» погиб один человек, судьба ещё одного рабочего остается неизвестной

Следователи следственного отдела города Апатиты возбудили уголовное дело в связи с нарушением техники безопасности на ГОК «Олений ручей», где утром в пятницу произошло обрушение горной породы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления СК Андрея Ефремова.

По данным регионального главка МЧС, в пятницу в 6.57 мск на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна, остальные находятся вне опасности. Работа предприятия не прерывалась, продолжают работать 113 человек, пишет ТАСС.

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