За прошедшую неделю на Донецком направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.

Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в период с 14 по 20 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также по местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

В результате ударов уничтожены склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наёмников.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск профессиональными действиями отразили контратаку противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю. Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение недели отражено 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 5 орудий.

На Донецком направлении российские подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 10 атак противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.

В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолётов Миг-29.

Кроме того, за неделю уничтожено 314 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 35 реактивных снарядов «HIMARS», пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиационных бомб «JDAM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолётов, 252 вертолёта, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото и видео: https://vk.com/mil