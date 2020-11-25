В результате мер прокурорского реагирования погашена задолженность по налогам в размере свыше 2 млн рублей

В ходе осуществления надзорных мероприятий за соблюдением поднадзорными организациями законодательства о налогах и сборах прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения в деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива (хозяйствующего субъекта).

Установлено, что в первом полугодии 2020 года заработная плата в организации начислена 211 физическим лицам. Вместе с тем, в нарушение п. 3 ст. 24, п. 6 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, налог на доходы физических лиц своевременно и в полном объёме перечислен не был, в связи с чем, образовалась задолженность в размере 2 млн 189 тысяч 865 рублей.

Выявленные нарушения закона стали основанием для внесения прокуратурой района представления.

В настоящее время нарушения закона устранены, сформировавшаяся в организации задолженность по оплате НДФЛ погашена в полном объёме. Должностное лицо, на которое возложена обязанность постоянного контроля за соблюдением сроков перечисления налогов, привлечено к дисциплинарной ответственности.