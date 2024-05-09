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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.24 09:00

В результате мощного удара российских войск существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения

Подразделения группировки войск «Центр» России отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 8 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вчера утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населённый пункт Кисловка Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий полностью освободили населённый пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122 мм гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета «ATACMS» производства США, три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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