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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.22 09:00

В результате нанесения массированного удара высокоточным оружием большой дальности существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 1 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате нанесения 31 октября с.г. массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении упреждающим огнём артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской народной республики.

Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи.

Уничтожены более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах.

Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области.

В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США.

Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Воеводовка Луганской Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области.

Кроме того, в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецк.

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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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