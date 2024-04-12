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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.24 09:00

В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий

На Донецкеом направлении ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 11 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России вчера ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новокалиново, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122-мм гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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