В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

Министерство обороны Российской Федерации 24 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами до трёх мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожены 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil