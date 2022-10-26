В результате огневого поражения российских войск за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 25 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнём

российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области. Также поражены: стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182-х районах. Уничтожено два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Калуга Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое Херсонской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Петровка Луганской Народной Республики и Антоновка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil