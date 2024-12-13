Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 12 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражено семь контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Сторожевое, Разлив и Комар Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм «Богдана» и 152-мм «Акация», а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Михайловка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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