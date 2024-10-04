В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён н.п. Угледар ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 3 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две 155-мм гаубицы «Caesar» производства Франции.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» и пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции».

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