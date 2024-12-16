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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.24 09:00

В результате решительных действий подразделений России освобождены н.п. Весёлый Гай и Пушкино ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, девять автомобилей, боевую бронированную машину «Iveco» и два 105-мм орудия «Melara» итальянского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 122-мм гаубицы Д-30 и одно 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Министерство обороны Российской Федерации 15 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, девять автомобилей, боевую бронированную машину «Iveco» и два 105-мм орудия «Melara» итальянского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 122-мм гаубицы Д-30 и одно 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Веселый Гай Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобождён населённый пункт Пушкино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: две боевые машины пехоты «Bradley», 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и 80-мм установку реактивной системы залпового огня «Партизан».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, тяжёлой механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка и Новопавловка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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