В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение формированиям ВСУ. Отражено четыре контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ...

Министерство обороны Российской Федерации 10 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Галицыновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции».

Фото и видео: https://vk.com/mil