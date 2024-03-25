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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.24 09:00

В результате удара ВКС России по Украине дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов

На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров.

В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, а также отражены три контратаки противника. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожены до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, а также реактивная система залпового огня «Mars» производства ФРГ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, и противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты «MALD», а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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