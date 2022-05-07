В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России уничтожены до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 6 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожено: семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 152 самолёта, 112 вертолётов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники».

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к гражданскому населению.

Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения вооружённых сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности оборудуют мощные укрепрайоны.

Так, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике. Также неонацисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций.

Реализация данного циничного преступления приведёт к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. При этом, особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого «треугольника химической промышленности» (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное; общая площадь – 338 кв. км, население – около 300 тысяч человек), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: «Укрхимэнерго», Северодонецкий «ОРГХИМ», «Химпоставщик «Энергохиммаш», ООО НПП «Заря», Северодонецкий химикометаллургический завод, Северодонецкий жидких химических удобрений «Новоферт», ГПХЗ химический завод «Южный», химическая компания «Бензол».

Кроме того, по имеющейся достоверной оперативной информации, в населённых пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24.00 6 мая 2022 г. служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России. При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса, оповещение населения не проводилось.

Фото: https://vk.com/mil