Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 12 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырёх ротных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожены свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками в направлении населённых пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации, уничтожены более 85-ти боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236-ти районах.

В районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе города Варваровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе населённого пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад вооружения и военной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области.

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка, Новая Маячка Херсонской области и Волноваха Донецкой Народной Республики».

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