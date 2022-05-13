В результате ударов ВКС России уничтожены более 170 украинских националистов, выведена из строя 41 единица военной техники

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за 12 мая поражено четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики.

Подразделениями артиллерии поражено 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населённого пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники».

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения:

в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжёлое вооружение.

Эти и другие подобные факты, грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

Фото: https://vk.com/mil