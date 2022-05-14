В результате ударов ВКС России уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 13 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населённых пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области. В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники».

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья (школа №3), Константиновки (школы №5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО. При этом, жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах;

в Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах;

в Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы.

Напоминаем, что российские подразделения наносят удары только точечно по военным объектам и ответственность за гибель мирных жителей, насильно удерживаемых военнослужащими ВСУ и боевиками батальонов территориальной обороны на территории объектов гражданской инфраструктуры, «превращенных» боевиками в опорные пункты и огневые точки, лежит исключительно на преступной украинской власти.

Такие действия киевского режима, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины. При этом, официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать. Такое бездействие официальных властей расценивается боевиками как молчаливое одобрение творимого ими беспредела.

Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

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