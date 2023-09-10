В результате ударов ВС России нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях

В ходе ожесточенных боев на Запорожском направлении уничтожены более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника.

Министерство обороны Российской Федерации 9 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (за период со 2 по 9 сентября 2023 г.). Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В период со 2-го по 9 сентября т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам: радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса». Кроме того, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины. Для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц – западного производства калибром 155-миллиметров. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожены более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений «Южной» группировки российских войск отражено 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожены более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении российские подразделения «Западной» группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.

На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение недели успешно отражено 12 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожены до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии.

Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива было обнаружено и уничтожено три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Кроме того, самолётами Морской авиации в акватории Чёрного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населённого пункта Любимовка Запорожской области.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации. Кроме того, перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», три управляемые авиабомбы «JDAM», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолётов, 248 вертолётов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.

Фото и видео: https://vk.com/mil