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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 09:00

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в районе н.п. Великие Хутора Харьковской области уничтожены до двухсот боевиков

Кроме того, в районах населённых пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожены ещё более ста наёмников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 25 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в районе населённого пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожены до двухсот боевиков.

Кроме того, в районах населённых пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожены ещё более ста наёмников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнём артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено шесть пунктов управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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