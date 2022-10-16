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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.22 09:00

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены более 160 украинских военнослужащих

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции.

В районе населённого пункта Берестовое Харьковской области огнём артиллерии уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

В районе населённого пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населённых пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены более 160-ти украинских военнослужащих, размещавшихся в трёх казарменных помещениях.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожены около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в районах населённых пунктов Полтава Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское Донецкой Народной Республики, Дмитренко, Томарино, Чайкино Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области.

Кроме того, уничтожено в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Свободное Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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