В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и торговая сеть «Пятёрочка» провели совместное исследование сложностей трудоустройства в ритейле россиян 50+. Исследование строится на результатах двух опросов: 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны и 1600 россиян 50 лет и старше, на последнем месте работавших на торговых позициях в ритейле.

Эксперты отмечают, что в целом для россиян в возрасте 50+ характерна значительно более пессимистичная оценка своих шансов на трудоустройство по сравнению с теми, кто моложе. Если в среднем по России оценка сложности поиска работы составляет 6,5 балла по 10-балльной шкале, то среди граждан в возрасте 50 лет и старше — 7,6 балла. Мужчины склонны оценивать свои перспективы на рынке труда с бо́льшим пессимизмом. Так, средняя оценка сложностей трудоустройства среди представителей сильного пола 50+ достигает 7,7, в то время как среди их ровесниц — 7,4.

Чуть больше позитива «SuperJob» наблюдает среди россиян, чья последняя работа была связана с розничной торговлей. В среднем продавцы-консультанты, кассиры, товароведы, администраторы магазинов, контролёры и мерчандайзеры в возрасте 50 лет и старше оценивают сложность поиска работы на 7,3 балла. При этом гендерная закономерность сохраняется: у мужчин с опытом работы в рознице средняя оценка составляет 7,5 балла, у женщин — 7,2 балла.

Почему сотрудникам ритейла даже в зрелом возрасте работу искать проще? Розничная торговля входит в топ-5 сфер деятельности с наибольшим числом вакансий. И хотя в 2025 году мы видим отрицательную динамику спроса на персонал (после взрывного роста числа вакансий в 2024 году ситуация стабилизировалась), в ритейле число вакансий снизилось меньше, чем по рынку труда в целом.

Между тем стоит заметить, что для работодателей сотрудники 50+ выгоднее: их зарплатные ожидания ниже. Среднее рыночное зарплатное предложение для продавцов в Москве сегодня составляет 80 тысяч рублей в месяц на полную ставку (Net, fix+средний %), максимальное — 130 тысяч. А у соискателей 50+ ниже и медианные ожидания (70 тысяч рублей в месяц), и максимальные (110 тысяч).

«Для нас в «Пятёрочке» представители старшего поколения в первую очередь олицетворяют опыт и надежность. На сегодняшний день в компании работают около 48000 сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Исследование «SuperJob» подтверждает: ритейл остаётся социально ответственной отраслью, где люди старше 50 лет продолжают быть востребованными специалистами. Мы понимаем, что у этой категории соискателей может быть больше тревог при поиске работы, но на практике их профессиональные качества, такие как дисциплинированность, ответственность и доброжелательность, оказываются реальным конкурентным преимуществом. Наша ключевая задача — обеспечить возрастным сотрудникам комфортные условия труда. Для этого мы предлагаем гибкий график, сокращенные смены и возможность работать в магазине рядом с домом, сохраняя при этом конкурентную заработную плату. Для нас важен каждый сотрудник, и мы высоко ценим вклад, который вносят в развитие компании наши опытные коллеги», — прокомментировала Екатерина Фролова, директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети «Пятёрочка».

Время проведения опроса: 4 сентября — 3 октября 2025 года.

Комментарии

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
