В ролевой игре «Антитеррор приняли участие девять команд из Мурманска

Игра прошла на базе Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания. Главная цель — научить молодых людей правильно поступать в случаях угрозы террористического акта и выявления фактов экстремистской пропаганды.

В квесте между собой состязались девять команд из Мурманского медицинского колледжа, Мурманского индустриального колледжа, школы №21, гимназии №7 и военно-патриотического клуба «Витязь».

Как сообщает администрация города Мурманска, игра проходила в пять этапов: «кинотеатр», «метро», «железнодорожный вокзал», «учебный класс», «Интернет». Ребятам предстояло сориентироваться в смоделированной ситуации и составить правильный алгоритм действий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25862&page=1