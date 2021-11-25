В Полярном завершены работы по строительству пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова22 кнопка - редакция «Арктик-ТВ» в новом статусе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 13:30

В «Росатомфлоте» представили проекты, реализованные в рамках международной технической помощи

24 ноября в Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот» состоялась встреча, посвящённая завершению работ по контрактам «Модернизация системы физической защиты периметра предприятия» и «Поставка спектрометра для измерения радионуклидного состава твёрдых радиоактивных отходов».

Данные проекты реализованы предприятием в рамках международной технической помощи с Норвегией и Швецией. С итогами работы ознакомились представители Агентства радиационной безопасности Швеции, Консульства Королевства Норвегии в Мурманске, компании Нордиск Сиккерхет (Норвегия) и Госкорпорации «Росатом».

«Наше сотрудничество отличает стабильность и последовательность, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Основными направлениями совместной работы являются вопросы физической защиты, радиационной безопасности и мониторинга окружающей среды, а также аварийного реагирования. Ярким примером нашего взаимодействия стала утилизация плавучей технической базы «Лепсе». Мы смогли эффективно решить сложную задачу и сделать жизнь жителей Арктического региона безопасней».

С 2011 года при финансовой поддержке правительств Норвегии и Швеции реализовано несколько проектов, направленных на улучшение физической защиты при работе с ядерными материалами, повышение уровня радиационного контроля над перемещением ядерных материалов, а также улучшение экологического контроля выбросов предприятия.

Все контракты с норвежской стороной предполагают осуществление контрольных визитов на ФГУП «Атомфлот» для подтверждения целевого использования средств технической помощи.

«Я оцениваю положительно опыт взаимодействия в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности между Норвегией, ФГУП «Атомфлот» и Швецией, - отметил директор регулятивного органа Норвегии в области ядерной и радиационной безопасности Ингар Амундсен. – Мы долгие годы работали с Россией по так называемому «ядерному наследию» на Кольском полуострове. Наша деятельность была направлена на уменьшение радиоактивного загрязнения окружающей среды, уменьшение количества отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов в регионе. ФГУП «Атомфлот» является важной частью проекта, так как через это предприятие все отработавшее ядерное топливо транспортируется для дальнейшей переработки в другие регионы».

Участники встречи посетили лабораторию окружающей среды ФГУП «Атомфлот». С 2012 года для нее поставляется оборудование при финансовой поддержке правительства Норвегии. Приборы позволяют оперативно делать точный анализ воды, почвы, растений в контрольных точках вокруг предприятия для исключения случаев, несанкционированных выбросов в окружающую среду. В 2021 году в рамках совместного проекта Норвегии и Швеции был поставлен современный спектрометр для анализа радионуклидного состава твердых радиоактивных отходов для приведения их в надлежащее состояние, компактирования и передачи на дальнейшую переработку.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в последние годы большое внимание норвежской стороной уделяется вопросам физической защиты ядерных материалов. В этом году на площадке ФГУП «Атомфлот» произведена замена систем реагирования на периметре всего предприятия. Укрепление системы физической защиты исключает возможность несанкционированного доступа к ядерным материалам и повышает контроль.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту, морковь и картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 23 копейки, евро укрепилось почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика