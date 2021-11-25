В «Росатомфлоте» представили проекты, реализованные в рамках международной технической помощи

24 ноября в Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот» состоялась встреча, посвящённая завершению работ по контрактам «Модернизация системы физической защиты периметра предприятия» и «Поставка спектрометра для измерения радионуклидного состава твёрдых радиоактивных отходов».

Данные проекты реализованы предприятием в рамках международной технической помощи с Норвегией и Швецией. С итогами работы ознакомились представители Агентства радиационной безопасности Швеции, Консульства Королевства Норвегии в Мурманске, компании Нордиск Сиккерхет (Норвегия) и Госкорпорации «Росатом».

«Наше сотрудничество отличает стабильность и последовательность, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Основными направлениями совместной работы являются вопросы физической защиты, радиационной безопасности и мониторинга окружающей среды, а также аварийного реагирования. Ярким примером нашего взаимодействия стала утилизация плавучей технической базы «Лепсе». Мы смогли эффективно решить сложную задачу и сделать жизнь жителей Арктического региона безопасней».

С 2011 года при финансовой поддержке правительств Норвегии и Швеции реализовано несколько проектов, направленных на улучшение физической защиты при работе с ядерными материалами, повышение уровня радиационного контроля над перемещением ядерных материалов, а также улучшение экологического контроля выбросов предприятия.

Все контракты с норвежской стороной предполагают осуществление контрольных визитов на ФГУП «Атомфлот» для подтверждения целевого использования средств технической помощи.

«Я оцениваю положительно опыт взаимодействия в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности между Норвегией, ФГУП «Атомфлот» и Швецией, - отметил директор регулятивного органа Норвегии в области ядерной и радиационной безопасности Ингар Амундсен. – Мы долгие годы работали с Россией по так называемому «ядерному наследию» на Кольском полуострове. Наша деятельность была направлена на уменьшение радиоактивного загрязнения окружающей среды, уменьшение количества отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов в регионе. ФГУП «Атомфлот» является важной частью проекта, так как через это предприятие все отработавшее ядерное топливо транспортируется для дальнейшей переработки в другие регионы».

Участники встречи посетили лабораторию окружающей среды ФГУП «Атомфлот». С 2012 года для нее поставляется оборудование при финансовой поддержке правительства Норвегии. Приборы позволяют оперативно делать точный анализ воды, почвы, растений в контрольных точках вокруг предприятия для исключения случаев, несанкционированных выбросов в окружающую среду. В 2021 году в рамках совместного проекта Норвегии и Швеции был поставлен современный спектрометр для анализа радионуклидного состава твердых радиоактивных отходов для приведения их в надлежащее состояние, компактирования и передачи на дальнейшую переработку.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в последние годы большое внимание норвежской стороной уделяется вопросам физической защиты ядерных материалов. В этом году на площадке ФГУП «Атомфлот» произведена замена систем реагирования на периметре всего предприятия. Укрепление системы физической защиты исключает возможность несанкционированного доступа к ядерным материалам и повышает контроль.