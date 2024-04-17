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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.24 16:30

В Росавтодоре утверждена обновленная программа дорожной деятельности Мурманской области на 2024‒2028 годы

В марте в Росавтодоре состоялся ряд совещаний по вопросам реализации программ дорожной деятельности субъектов, в том числе с использованием средств федеральной поддержки. В мероприятии по защите программы дорожной деятельности Мурманской области приняла участие министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

В рамках доклада министр рассказала о достижении показателей региона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также о плане мероприятий в этой сфере и перспективах развития транспортной инфраструктуры в Мурманской области.

Позже заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой и руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым было подписано дополнительное соглашение о дорожной деятельности региона. Процедура подписания не новая, меморандум подписан ранее, в 2022 году. В новом документе актуализированы сведения на 2024 год и продлены сроки выполнения плана до 2028 года.

Так, в этом году в программу работ включены мероприятия более чем на 70 объектах по стратегическому плану «На Севере – жить», реализуемому по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, в программу вошли 36 объекта: из них пять региональных дорог, общая протяженность ремонтных работ на которых составит порядка 36 км, четыре мостовых сооружения и 27 объектов во всех округах города Мурманска, общей протяжённостью порядка 15 километров.

«Основная задача программы дорожной деятельности Мурманской области – планирование работ по созданию безопасных и качественных дорог, улучшению качества жизни людей», – пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

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