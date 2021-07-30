В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»

28 июля в управлении Росреестра состоялось расширенное совещание с участием представителей региональных Министерства имущественных отношений и Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, ГОКУ «Центр технической инвентаризации", уполномоченного МФЦ и филиала Кадастровой палаты.

На совещании обсуждались вопросы оперативного взаимодействия ведомств по вопросам реализации государственной программы «Гектар Арктики», особое внимание было уделено порядку приема заявлений от жителей Мурманской области. Уже в воскресенье, 1 августа, документы можно подать посредством сайта «НаДальнийВосток.рф». Также в рамках графика работы с заявителями приём документов будет осуществляться в МФЦ, ГОКУ «Центр технической инвентаризации» (по предварительной записи на сайте ctimo.ru).

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра, Росреестр по Мурманской области, со своей стороны, проведёт процедуру кадастрового учёта земельного участка, предоставленного гражданину уполномоченным органом в рамках программы «Гектар Арктики», и регистрацию договора безвозмездного пользования участком в сокращенный срок, сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко отметила: «Министерство готово к приёму заявлений от МФЦ в рамках заключенного соглашения о взаимодействии, реализована возможность подачи заявления лично в Министерство по предварительной записи».