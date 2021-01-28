26 января в Росрыболовстве начал работу штаб путины по организации добычи (вылова) трески, пикши и других видов водных биоресурсов в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне.

По данным ФГБУ ЦСМС, общий вылов водных биоресурсов по состоянию на 24 января 2021 года в Северном рыбохозяйственном бассейне составил суммарно 27,89 тысячи тонн (-1,81 тысячи тонн к аналогичному периоду 2020 года). Трески добыто 21,24 тысячи тонн (-0,95 тысячи тонн), пикши 5,41 тысячи тонн (+0,24 тысячи тонн).

Вылов российскими судами в конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана по состоянию на 25 января составил 21,6 тысячи тонн (-0,1 тысячи тонн к уровню 2020 года), в том числе в исключительных экономических зонах иностранных государств – 21 тысяча тонн (-0,4 тысячи тонн), в конвенционных районах и в открытой части Мирового океана – 0,6 тысячи тонн (+ 0,3 тысячи тонн).