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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.20 14:09

В Росрыболовстве состоялся первый штаб по добыче водных биоресурсов в районе международных договоров Северного бассейна

В Федеральном агентстве по рыболовству 24 марта состоялось первое заседание штаба путины по вопросу организации добычи трески, пикши и других видов водных биоресурсов в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и рыбного хозяйства Северного рыбохозяйственного бассейна, которое провёл заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в режиме видеоконференции с Западно-Балтийским, Северо-Западным и Североморским территориальными управлениями Агентства.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 24 марта текущего года общий вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 118,34 тысячи тонн, что на 9,72 тысячи тонн, или почти на 9%, больше аналогичного периода 2019 года. В том числе трески добыто 93,5 тысячи тонн – на 6,7 тысячи тонн больше, пикши - 18,57 тысячи тонн, на 3,2 тысячи тонн больше 2019 года.

Вылов российскими судами в конвенционных районах и исключительных экономических зонах иностранных государств Северной Атлантики составил 125,6 тысячи тонн, что на 9,8 тысячи тонн, или на 7%, меньше аналогичного периода 2019 года. В том числе в исключительных экономических зонах иностранных государств добыча выросла на 13,4%, до 21,2 тысячи тонн.  В экономической зоне Норвегии (НЭЗ), включая вылов в районе Шпицбергена, добыто на 2,2 тысячи тонн больше - 15,3 тысячи тонн. В рыболовной зоне Фарерских островов вылов составил 5,9 тысячи тонн – на 0,3 тысячи тонн больше уровня 2019 года.

В конвенционных районах объём добычи составил  56,7 тысячи тонн, на 20% меньше. В районе регулирования НАФО вылов уменьшился на 0,3 тысячи тонн, до 2,3 тысячи тонн. В районе регулирования НЕАФК добыча путассу составила 54,4 тысячи, что на 14,3 тысячи тонн меньше уровня 2019 года. Это обусловлено отсутствием устойчивых промысловых скоплений путассу северной в данном районе рыболовства, а также неблагоприятными погодными условиями в районах промысла.

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