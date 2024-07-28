В России 27 июля отмечали День работника торговли

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области это профессиональный праздник для 17 тысяч человек, занятых в сфере торговли.

Сложно представить жизнь без магазинов. Торговля так прочно вошла в нашу жизнь, что мы её принимаем, как должное. В январе–мае 2024 года каждый житель региона в среднем ежемесячно совершал покупки на сумму 32 тысячи рублей.

Северяне предпочитают магазины сетевого формата. На долю торговых сетей в I квартале 2024 года приходилась половина общего объёма розничной торговли.

На конец мая торговые организации региона обладали товарными запасами на 32 дня торговли.

Инфографика: https://vk.com/im?peers=c11&sel=63726350&z=photo-188169427_457240879%2Falbum-188169427_00%2Frev