В России больше всего роботов-курьеров ждут в Перми, Казани и Уфе

Наиболее осторожно к роверам относятся в Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 10000 экономически активных жителей мегаполисов, использующих сервисы доставки.

Самый высокий уровень интереса к услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми — за автоматизированную доставку 36% респондентов. В Казани ровера хотят видеть 33% опрошенных. В Уфе — 32%.

В Самаре и Краснодаре по 30% опрошенных лояльны к роботизированной доставке. В Челябинске — 29% респондентов. В Волгограде и Воронеже — по 28% сторонников. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону за доставку роверами 27% экономически активных жителей, в Красноярске — 26%, в Новосибирске — 25%.

В Москве — 24% сторонников, самые заинтересованные — жители Центрального административного округа.

В Нижнем Новгороде одобряют доставку роботами 23%. Уровень поддержки в Санкт-Петербурге — всего 22% «да». Самый низкий уровень готовности к рободоставке зафиксирован в Омске, где лишь 20% респондентов хотели бы, чтобы заказы привозил не курьер (человек), а робот-доставщик. Основные опасения жителей мегаполисов, не готовых принимать роботизированную доставку, следующие: невозможность доставить заказ «до двери», утрата человеческого общения и социальных связей, опасения из-за вандализма и нестандартных ситуаций на дорогах, сокращение количества рабочих мест для людей.

Время проведения опроса: 20 апреля — 27 мая 2026 года.