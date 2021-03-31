Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно ему, в России будет создан федеральный реестр турагентов. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

«Это очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Суть закона в том, чтобы туристы могли убедиться, что они приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность обеспечить защиту прав туристов и повысить их доверие к отрасли», – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, согласно закону, турагентскую деятельность смогут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов, субагентов. После вступления закона в силу у них будет 180 дней на внесение информации.

«Над созданием единого федерального реестра турагентов работает Федеральное агентство по туризму, также разрабатывается порядок его ведения. Планируется, что вносить информацию о договорах с турагентами будут туроператоры через личный кабинет в специальной подсистеме реестра. Внесение турагентов в реестр будет осуществляться на безвозмездной основе, что позволит бизнесу избежать дополнительных расходов», – отметил руководитель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.