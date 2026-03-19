В России число проверок бизнеса в 2025 году сократилось на 7%

В России в 2025 году было проведено 273 тысячи проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 тысячи). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 году. Количественное снижение касается как плановых, так и внеплановых мероприятий, отметил он.

Например, число первых уменьшилось до 35 тысяч (-13%) после 40 тысяч годом ранее. Количество внеплановых проверок сократилось на 6% - до 238 тысяч после 254 тысяч в 2024 году

Как пишут «Ведомости», одновременно с уменьшением числа контрольных мероприятий выросла эффективность проверок - с 57% в 2024 году до 64% по итогам прошлого года, следует из представленных на совещании материалов. Доля внеплановых мероприятий, которые выявили нарушения, увеличилась также на 7 п. п. до 61%, рассказал Григоренко.

Вице-премьер отметил, что «идеальное количество - это вообще отсутствие проверок». «Проверка означает, что что-то пошло не так, не были исполнены правила», - сказал он. Григоренко добавил, что ключевая задача - это дальнейший переход на риск-ориентированный подход. Его применение сейчас регламентировано постановлением правительства от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». Согласно документу, риск-ориентированный подход (означает, что интенсивность проверок определяется категорией риска, присвоенной субъекту или его производственным объектам) сейчас распространяется на 22 вида федерального и семь видов регионального контроля и надзора, в том числе транспортного, земельного, энергетического и др.

При этом на фоне роста эффективности проверок значительно возросла доля досудебных обжалований бизнесом их результатов, сообщил Григоренко. Количество жалоб увеличилось сразу на 22% - с 36 тысяч в 2024 году до 44 тысяч, сообщил он.

Напомним, обязательное досудебное обжалование результатов проверок было введено в июле 2021 года после завершения годичного эксперимента.