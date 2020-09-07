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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 11:15

В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт

По данным Росстата, за июль этого года в РФ произошло 7113 смертей, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Это меньше, чем в июне или мае, и подтверждает оперативные данные о спаде эпидемии. Однако при этом общее число умерших в стране продолжает превышать показатели прошлого года — и коронавирус ответственен менее чем за четверть от этой разницы.

Как свидетельствуют данные Росстата о естественном движении населения за июль этого года, всего непосредственно от коронавируса в июле скончались 5922 человека, ещё 1191 умер от обострения иного заболевания на фоне коронавируса. Также коронавирус был зафиксирован ещё у 2966 умерших, на смерть которых он влияния не оказал.

Максимальное количество умерших, чья смерть прямо или косвенно связана с коронавирусом, было зафиксировано в Москве,  Санкт-Петербурге и Московской области.

При этом по совокупному количеству смертей, прямо или косвенно обусловленных коронавирусом, июль 2020 года (7113 случаев) уступает июню (Росстат также уточнил июньский показатель, увеличив число смертей с 8435 до 8801), а тот, в свою очередь, маю (9218 случаев), то есть данные Росстата подтверждают, что пик смертности от коронавируса пройден. Даже если число смертей за июль будет позже аналогичным образом пересмотрено в сторону увеличения, вряд ли это изменит общий тренд, пишет «КоммерсатЪ».

Несмотря на снижение числа погибших в связи с вирусом, общее число смертей в РФ продолжает расти как по сравнению с данными за каждый предыдущий месяц, начиная с июня, так и на фоне показателей прошлого года. Так, общее число умерших в июле составило 181,5 тысячи человек, что превышает аналогичный показатель для июля 2019 года на 19,6%, или на 29,9 тысячи смертей, из которых только четверть (7113 случаев) обусловлена новой инфекцией. В июне коронавирус отвечал за треть аналогичного превышения, в мае - за половину.

Оценить, с чем связан прирост числа смертей на фоне спада эпидемии коронавируса, пока невозможно — Росстат перестал публиковать данные о причинах смерти (помимо коронавируса), и неизвестно, появятся ли они до выхода доклада в целом за год, что будет не раньше конца первого квартала 2021 года.

Комментарии

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Николай
07.09.20 11:38
А этого и стоило ожидать. Об этом специалисты сразу же писали, когда все больницы перевели на ковид, а поликлиники закрыли. Теперь пожинаем плоды героической борьбы с пандемией.
Комментарий к новости:В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт
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