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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 13:00

В России число женщин будет сокращаться до 2046 года - замглавы Минтруда

В России необходимо провести «специальную демографическую операцию», и начать её с Дальнего Востока. Такое предложение 6 сентября озвучила глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Как пишет «ПГ», по её словам, на Дальнем Востоке восходит солнце, поэтому и начинать «операцию» следует с данного региона. Депутат также призвала создать единый центр демографической подготовки кадров — с таким предложением она обратилась в правительство РФ. 

Начинать, по мнению Останиной, следует с молодых семей, не забывая о поддержке уже родившихся детей и их родителей. В качестве положительного примера парламентарий привела Сахалин, где ребятишки из многодетных семей вправе поступать на бюджетные места в вузах вне конкурса.

«Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну», — поделилась Останина.

Ей вторит первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, которая отметила, что количество женщин в России сокращается, эта тенденция сохранится до 2046 год. «Численность женщин у нас снижается, она снижается достаточно давно, это долгосрочный тренд. Она будет снижаться вплоть до 2046 года», - сказала 6 сентября Баталина на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как пишет finmarket.ru, по её словам, на пике численности находится возрастная группа женщин 30-40 лет.

«Это женщина, как правило, работающая, находится на устойчивом росте профессионального развития, которая дорожит достигнутым», - уточнила замминистра.

Сейчас на первый план выходят меры поддержки, которые «как государство, так работодатели могли и должны предоставлять работающей женщине», отметила она.

«По прогнозам развития рынка труда мы видим, что сегодняшнее состояние, состояние рынка соискателя, а не предложения. Предложение сокращается, борьба за работника приобретает все более напряжённый характер. Работодатели уже существенно работают над повышением зарплаты, изменением условий труда», - сказала Баталина.

Наличие на предприятии корпоративного демографического пакета, который бы обеспечивал занятость родителей с детьми, будет играть ключевое значение, отмечает замглавы Минтруда.

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