В России дан старт III Всероссийской муниципальной премии «Служение»

На площадке Мастерской управления «Сенеж» состоялось расширенное заседание наблюдательного совета III Всероссийской муниципальной премии «Служение», на котором утвердили перечень номинаций главной награды муниципальных служащих. Премия, учрежденная Президентом России Владимиром Путиным, присваивается за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни людей.

Решением наблюдательного совета, главой которого является первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, утверждены 10 номинаций, отражающих ключевые приоритеты развития местного самоуправления. Среди них — «Развитие территории — благополучие жителей», «Диалог с населением — открытость власти» и «Молодой современный управленец на службе страны». Были учреждены и две новые номинации: «С передовой СВО в муниципалитет» для проектов, создающих условия для самореализации вернувшихся участников СВО, и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета», посвященная системной кадровой работе и наставничеству.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что премия стала «живым организмом».

«В прошлом году на неё поступило вдвое больше заявок, чем годом ранее, и кратно увеличилось количество участников от новых субъектов Российской Федерации. Цифры и сама премия показывают важность труда муниципальных служащих и отношение к этому труду со стороны государства», — подчеркнул он.

По мнению сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, Всероссийская муниципальная премия «Служение» даёт «возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше, но и самое главное - на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям».

В 2025 году лауреатом премии в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу» стал глава Мончегорска Андрей Рудаков. Его победа — это признание на федеральном уровне системной работы муниципалитета по поддержке семей. В 2024 году из Мончегорска на фронт ушло больше десяти машин с гуманитарной помощью: медикаментами, экипировкой, продуктами, маскировочными сетями. Семьям бойцов помогают решать бытовые, юридические и другие вопросы. Организуются встречи, культурные мероприятия, волонтёрские акции. участников СВО и увековечиванию памяти погибших защитников.

Приём заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение» стартовал 22 октября 2025 года. Участвовать могут главы муниципальных образований, муниципальные служащие, депутаты, работники муниципальных организаций, активисты ТОС и сельские старосты. Выдвигать проекты можно как индивидуально, так и командой. Номинировать проект или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/556052/#&gid=1&pid=1

