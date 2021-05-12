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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 18:00

В России «денежное» счастье дорожает быстрее инфляции

С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно.

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тысяч рублей соответственно. Молодёжи до 24 лет для счастья достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам 35-44 лет — 198 тысяч рублей. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30000 рублей: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тысячи рублей в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 рублей для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тысяч рублей в месяц. «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц: «Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся». Во Владивостоке — 200 тысяч рублей: «Я живу в очень дорогом городе». В Ростове-на-Дону — 195 тысяч рублей: «Ощущение счастья — структура нематериальная, можно и без денег ощущать себя счастливым. А вот чтобы была возможность помочь в росте себе, своим родным и близким не опуститься на дно, тут в любом случае нужны деньги». Санкт-Петербург — на четвертом месте со 183 тысячи рублей: «Денег много не бывает. По доходу и расход. К хорошему быстро привыкаешь». Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч) и Липецка (137 тысяч рублей).

 

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