В России хищений денег с банковских счетов стало меньше, но сумма денег, похищенных кибермошенниками, стала больше

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Как пишет ЦБ РФ, количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет. В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч. Размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что, как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг.

Регулятор предупреждает, что, заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счёте, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 миллиарда рублей.

ЦБ также сообщил, что российские банки в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объёма краж.

Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, поясняет регулятор.